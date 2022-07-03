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Hacı Cemil Caddesine modern görünüm

Talas Belediyesi asfalt ve yol yapım ekipleri, kısa süre önce söküm işleminin ardından altyapı çalışmalarının tamamlandığı Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Caddesini asfaltlayıp modern bir görünüme kavuşturarak yeniden ulaşıma açtı.

KAYSERİ 03.07.2022, 11:58
Hacı Cemil Caddesine modern görünüm

Talas Belediyesi asfalt ve yol yapım ekipleri, kısa süre önce söküm işleminin ardından altyapı çalışmalarının tamamlandığı Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Caddesini asfaltlayıp modern bir görünüme kavuşturarak yeniden ulaşıma açtı.

Asfalt sezonuna hareketli giren belediye ekipleri, kış mevsiminde tahrip olan yollardan Hacı Cemil Caddesinde asfalt sökümü bitirerek yol düzenleme çalışmalarını başlattı. Zemin düzleme ve sıkıştırma gibi altyapı çalışmalarını kısa sürede sonlandıran yol yapım ekipleri, ardından sıcak asfalt serimine geçti. Yapılan sıcak asfalt dökümüyle ekipler, ara bağlantı yollarıyla birlikte toplam 600 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki caddeye bin ton sıcak asfalt uyguladı.

Tahrip olan yoldaki yapılan yenileme çalışmasının ardından ekipler aynı zamanda caddede bulunan kaldırım ve bordürleri de yenileyerek modern görünüme kavuşturdu.

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