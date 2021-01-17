Haber alınamayan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

Kayseri’de yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan Emine K.’den (65) haber alamayan yakınları evine gitti. Ev kapısının kilitli olduğunu gören yaşlı kadının yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Emine K.’nin evine balkondan girerek evi kontrol etti fakat yaşlı kadının evde olmadığı anlaşıldı.

Polis ekipleri haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için çalışma başlattı.