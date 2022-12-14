Güvenlik Uzmanı Mete Yarar 17 Aralık’ta Hacılar’da

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yazar Mete Yarar 17 Aralık’ta Hacılar’da sevenleriyle buluşacak. Yarar, konferansında ülke ve dünya gündemine ait konularla ilgili paylaşımlarda bulunacak.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan konferansa vatandaşları davet eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Türkiye’nin önemli yazarlarından olan Mete Yarar’ın Hacılar halkıyla buluşacağını belirtti.

Özdoğan; “İlçemizde, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Birçok ünlü ismi halkımızla buluşturma niyetindeyiz. Bu çerçevede 17 Aralık’ta Güvenlik Politikaları Uzmanı Yazar Mete Yarar bizlerle olacak. Herkesi konferansı dinlemeye davet ediyorum.” dedi.