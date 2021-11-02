banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Güvenli İnternet Tırı Yahyalılı öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliği faaliyete geçirilen Güvenli İnternet Tırı, Yahyalı’daki öğrencilerle buluştu.

KAYSERİ 02.11.2021, 13:32
Güvenli İnternet Tırı Yahyalılı öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliği faaliyete geçirilen Güvenli İnternet Tırı, Yahyalı’daki öğrencilerle buluştu.

İlk gün ilçe meydanında, ikinci gün ise Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu’nda öğrencilere eğitim veren Güvenli İnternet Tırı’nda çağımızın teknolojileri ve onların verimli kullanımı noktasında öğrencilere bilgiler verildi. Sanal gerçeklik standında yoğun ilgi gösteren öğrenciler, robotik teknolojilerin programlanması ve yönetilmesi konusunda da eğitmenlerin verdiği bilgileri büyük ilgiyle dinledi. Güvenli İnternet Tırı’ nı ziyaret ederek öğrencilerle birlikte güvenli internet kullanımı hakkında bilgiler alan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yaptığı açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığı’na, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na (BTK) ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği’ne yürekten teşekkür ediyorum. Dün ilçe meydanımızda, bugün ise Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Güvenli İnternet Tırı, öğrencilerimize internetin zararlı ve faydalı yönlerini anlattılar. Ben aracımızda görev alan eğitmenlere yürekten teşekkür ediyorum. “İnternete bağlı ol ama bağımlı olma” sloganı gerçekten çok önemli bir noktaya parmak basmış. Öğrencilerimiz teknolojiyi zararsız bir şekilde kullanmaları için bu aracı dizayn eden kurumumuza yürekten teşekkür ediyorum. Teknoloji çok önemli. Bunu faydalı kullanmak en önemli amacımız. İlçedeki öğrencilerimiz için güzel bir hizmet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bu güzelliğin ilçemize gelmesinde emeği geçen hemşehrimiz Ahmet Tutar’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ise Güvenli İnternet Tırı’nın ilçeye getirilmesinde öncülük eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ederek; “ Pandemi döneminde çocuklarımız internette çok fazla vakit geçirdiler. Onları güvenli internet kullanımı sağlamak amacıyla bilinçlendirmek istedik. Dün ilçe merkezimizdeki öğrencilerimiz, bugün ise Yatılı Bölge Ortaokulumuzdaki öğrencilerimizi Güvenli İnternet Tırı ile buluşturduk. Çocuklarımıza internetin faydalı yönlerini göstererek, zararlı yönlerinden uzak tutmak istedik. Güvenli İnternet Tırı’nda görev alan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6