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Güven Tümlerinin şüphelendiği şahıs ‘hırsız’ çıktı
Kayseri’de güven timlerinin şüphelenerek arama yaptığı şahıstan 3 parça halinde çalıntı olan toplam 75 santimetre uzunluğunda altın ele geçirildi.
KAYSERİ 14.09.2022, 08:49
Kayseri’de güven timlerinin şüphelenerek arama yaptığı şahıstan 3 parça halinde çalıntı olan toplam 75 santimetre uzunluğunda altın ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi’nde bulunan Fatma Kemal Timuçin Lisesi önünde durumundan şüphelendikleri Y.E.K. ‘yı durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 1 adet 50 santimetre uzunluğunda sarı renkli örgü, 1 adet 15 santimetre uzunluğunda beyaz bileklik, 1 adet 10 santimetre uzunluğunda sarı bileklik ele geçirdi.
Şahıs hakkında işlem başlatılırken, hırsızlık ürünü olarak değerlendirilen malzemeler Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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