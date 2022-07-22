Güven timlerinin denetimleri sürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Mğdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliğince, kentin işlek noktalarında denetimler aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde devriye gezen ekipler ayrıca meydana gelebilecek asayiş konuları ile ilgili vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor.