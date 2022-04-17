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Güven timleri tarihi eser yakaladı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı güven timlerince yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 adet obje ele geçirildi.
KAYSERİ 17.04.2022, 14:06
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı güven timlerince yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 adet obje ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri; Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde yaptığı çalışmalarda durumundan şüphelendikleri E.G. (38) ve M.K.’nin (31) sorgulamasını yaptı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise 8 adet kaçak tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.
2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.