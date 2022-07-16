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Güven timleri şüphelendikleri şahıstan uyuşturucu yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen yaşı küçük bir çocuğun üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ 16.07.2022, 22:09
Güven timleri şüphelendikleri şahıstan uyuşturucu yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen yaşı küçük bir çocuğun üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen yaşı küçük bir çocuk kontrol edildi. Ekiplerce yapılan aramalarda folyo içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeye el konulurken şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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