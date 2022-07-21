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Güven Timleri suçla mücadeleye devam ediyor

Kayseri’de Güven Timleri tarafından bulunan faturasız kurusıkı tabancanın sahibine işlem yapıldı.

KAYSERİ 21.07.2022, 21:50
Güven Timleri suçla mücadeleye devam ediyor

Kayseri’de Güven Timleri tarafından bulunan faturasız kurusıkı tabancanın sahibine işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri devriye gezerken Melikgazi ilçesine bağlı Bankalar Caddesi’nde bir otomobilde tabanca olduğu ihbarını değerlendirdi. Olay yerine giden ekiplerin çalışmalarında otomobilde bulunan tabancanın kurusıkı ve ruhsatsız olduğu belirlendi.

Ruhsatsız tabancanın sahibine ekipler tarafından yasal işlem başlatıldı.

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