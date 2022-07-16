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Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Kayseri’nin Talas ilçesinde içerisinde cep telefonu ve para bulunan cüzdanı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri’nce sahibine teslim edildi.
KAYSERİ 16.07.2022, 22:13
Kayseri’nin Talas ilçesinde içerisinde cep telefonu ve para bulunan cüzdanı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri’nce sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Osmanlı Sokağı’nda cüzdan bulundu. İçerisinde cep telefonu ile bir miktar para olan cüzdanın sahibini araştıran Güven Timleri ekipleri, cüzdanın sahibini tespit ederek teslim etti. Cüzdan sahibi de ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.