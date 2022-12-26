Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 58 kişiyi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 19-26 Aralık tarihleri arasında 22 yaya, 3 motorize devriye ekip ve 98 personel tarafından çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 2 bin 58 şahıs sorgulanırken, 7 aranan şahıs yakalandı. 6 yoklama kaçağı yakalanırken, 2 dilenci de zabıta ekiplerine teslim edildi. Çalışmalarda 10 farklı olayda 13 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, toplamda 68,23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, 485 araç sorgularken, 8 şahsa da idari yaptırım cezası uyguladı.