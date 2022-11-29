Güven timleri 1 haftada bin 976 kişiyi sorguladı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda bin 976 kişi sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği, kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, bin 976 kişi sorgulanırken, 421 araçta kontrol edildi. Yapılan sorgulamada, 1 aranan şahıs ve 6 yoklama kaçağı yakalanırken, uyuşturucu madde bulunduran 9 kişiye de işlem yapıldı. Ayrıca, 1 araç sürücüsüne de alkollü araç kullanmaktan, 2 kişiye ise maksat dışı bıçak taşımaktan idari yaptırım cezası uygulandı.

Uygulamalarda 2 kayıp şahıs bulunarak ailesine teslim edilirken, dilencilik yapan 11 kişi de yakalandı.