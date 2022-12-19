Güven timleri 1 haftada 2 bin 224 şahsı sorguladı

Kayseri’de güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 224 şahıs ve 468 araç sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 12-18 Aralık tarihleri arasında kentte huzuru sağlama adına vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2 bin 224 kişinin ve 468 aracın sorgulaması yapılırken, 18 şahsa idari işlem uygulandı.

Ayrıca çalışmalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli miktarlarda toplamda 31,73 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.