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Güven Timi Park ekipleri hafta sonu denetimlerine devam ediyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği park ekipleri; park, bahçe ve mesire alanlarında hafta sonu denetimlerine devam ediyor.
KAYSERİ 30.07.2022, 20:17
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği park ekipleri; park, bahçe ve mesire alanlarında hafta sonu denetimlerine devam ediyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; halkın yoğun olduğu park, bahçe ve mesire alanlarında kontrollerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde; 42 adet park, bahçe kontrolü yapıldı, 2 mesire alanı kontrol edildi, 162 şahıs ve 26 araç sorgulandı.
Ekiplerce yapılan kontroller esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.