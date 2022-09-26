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Güven Timi Denetimlerini Sürdürüyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin kentteki denetimleri aralıksız devam ediyor.
KAYSERİ 26.09.2022, 13:32
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin kentteki denetimleri aralıksız devam ediyor.
Güven Timi Büro Amirliği; il merkezinde 15 noktada 95 personelle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde; bin 915 şahsın GBT sorgusu yapıldı, yapılan sorgulama sonucunda ise 5 aranan şahıs yakalanarak adli birimleri teslim edildi, 13 şahsa idari işlem uygulandı, 8 dilenci men edildi. Ekiplerce ayrıca 3 narkotik ve 1 kayıp çocuk olayına müdahale edildi.
Ekipler; Melikgazi bölgesinde 21 okul, Kocasinan bölgesi 17 okul, Talas bölgesinde ise 12 olmak üzere 50 okul denetimi yapıldı. Ayrıca; 403 aracın da sorgulaması yapıldı.