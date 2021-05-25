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Gustavo Campanharo koronavirüse yakalandı

Hes Kablo Kayserisipor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Koronavirüse yakalandı.

KAYSERİ 25.05.2021, 17:11
Gustavo Campanharo koronavirüse yakalandı

Hes Kablo Kayserisipor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Koronavirüse yakalandı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharı ülkesinde koronavirüs (Covid-19) yakalandı. Sakatlığı nedeniyle ülkesinde bulunan orta saha oyuncunun tedavisi hastanede devam ediyor. Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz” denildi.
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