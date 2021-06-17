banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!

Güreşçilerin Erciyes kampı sona erdi

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularının Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleştirdikleri yüksek irtifa kampı sona erdi.

KAYSERİ 17.06.2021, 12:20
Güreşçilerin Erciyes kampı sona erdi

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularının Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleştirdikleri yüksek irtifa kampı sona erdi.

26 sporcu, Erciyes’te 12 günlük kondisyon ve yüksek irtifa kampının ardından Güreş Eğitim Merkezine döndüler. Yoğun bir kamp dönemi geçiren bir sporcumuz Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampına, 6 sporcumuz ise eylül ayında gerçekleşecek olan Balkan Şampiyonası için hazırlanıyor.

Hazırlıklarla ilgili bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Büyük başarılara imza atarak bizleri gururlandıran sporcularımız yüksek irtifa kampını tamamlayarak şampiyona hazırlıklarına Güreş Eğitim Merkezinde devam ediyorlar. Bizlerde elimizden gelen desteği vererek sporcularımızın en iyi şekilde hazırlanması için çaba gösteriyoruz. Sporcularımıza ve antrenörlerine başarılar diliyorum” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493