Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’den Develi ziyareti

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı ziyaret etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Güngören’de faaliyet gösteren Genç Develililer Derneği Başkanı Cengiz Avcılar ve yönetim kurulu ile birlikte muhabbet eden Başkan Demir “Anadolu’muzun o kendine has bütün güzelliklerini bünyesinde barındıran Develimizi tanımaktan, Cabbar Başkanım ve Develililerin sıcak ve samimi muhabbetleriyle ağırlanmaktan büyük memnuniyet duydum. Develimiz hakkında bilgiler alıp, projelerini dinlediğim Cabbar başkanımın başarılı çalışmalarının devamını diliyor inşallah bundan sonraki süreçte birbirimizle daha fazla irtibatlı olarak birlikte hemşerilerimiz için proje ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Güngören’de Develililerin kendilerini evinde gibi hissetmelerini sağlayıp destek olan Başkan Demir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Başarılı çalışmalarıyla hem Güngören’de hem de İstanbul genelinde ismini duyurmuş Bünyamin Demir Başkanıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.