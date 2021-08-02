Güneş’ten kuraklık uyarısı: "Vahşi sulamanın ülkemizde yapılmaması gerekiyor"

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri’de kuraklığın söz konusu olduğunu söyleyerek, çiftçilere uyarılarda bulundu. Barajlarda da su seviyesinin azaldığını kaydeden Güneş, "Vahşi sulamanın ülkemizde yapılmaması gerekiyor" dedi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, kuraklığın olduğu 41 il içerisinde Kayseri’nin de olduğunu hatırlatarak, "Özellikle kıraç yerlerde bu sene aşırı derecede kuraklık yaşadık. Şöyle diyebiliriz; bu sene 300-350 kilo ürün aldığımız tarlalardan 100 kilo ürün alabildik. Yani bu açıkça kuraklığın olduğunu gösteriyor. Yağmur düzenli yağmadı. Bazen hiç yağmadı. Kışın kar çok yağmadı. İlimiz kuraklıktan nasibini aldı. Böyle bir kuraklığı son 30 yılda hiç yaşamadık. Biz köylerimize gidiyoruz, biçerler ekim biçiyor. Şuan da kıraçlarda en verimli olan yerler 150 kilo çıkıyor. Normalde 350 kilo çıkardı. Tabi ki bunu ilçe müdürlüğümüzün teknik elemanları raporlarını tuttu. Bunları sayın vekillerimize, bakanlarımıza bildirdik. Tarım bakanına da kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşadığımızı söyledik. Barajlarda su seviyeleri bayağı düştü. Şuanda çok miktarda sulu tarım olan yerlerde eğer insanlarımızın özel kuyuları yoksa sulama projesinin olduğu yerlerde çiftçilerimiz bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü barajlarda da seviye düştü. İnşallah sene sonuna kadar gider" ifadelerini kullandı.

"Tek temennimiz mahsullerimizin kurumamasıdır"

Güneş, vahşi sulamanın yapılmaması gerektiğini dile getirerek, "Sulama da mutlaka kapalı sisteme geçmemiz gerektiği kanaatindeyim. Çünkü vahşi sulamadan dolayı su dayanmıyor. Barajlarda su yok zaten, yoğun bir şekilde kuraklık yaşadık. Saman fiyatlarında bu kuraklıktan ve ürünün çok çıkmamasından dolayı artış var. Bin liraya kadar saman satılıyor. Oda ayrıyeten bir sıkıntı. Ben çiftçimizin ürünlerimizin para etmesi, samanların bin lira, 2 bin lira etmesini isterim ama şöyle bir şey var bu dengeyi bozuyor. Her çiftçimizde saman satıcısı değil. Bazen bu fırsatçıların eline geçiyor. Gidiyorlar samancılardan ve balyacılardan saman alıyorlar. Pahalı satmaya kalkanlar var. Bunlara da bir önlem alınması gerekir. Sıkıntı büyük. 2020 yılında bir pandemi yaşadık. Pandemiden dolayı üretimi sıkıntısız yaptık ama bu sene ürün az olduğundan dolayı buğday ve arpa fiyatları epey bir yükseldi. Biz bundan memnunuz ama bu yüksek olduğundan değil, olmadığından. Ürünün olmadığından dolayı fiyatlar yüksek" dedi.