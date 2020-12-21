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Güneş’ten ’kuraklık’ uyarısı: "Bütün çiftçilerimize suyu düzgün kullanmalarını tavsiye ediyorum"

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri’de son 30 yılın en ciddi kuraklığının yaşandığını söyleyerek, "Bütün çiftçilerimize suyu düzgün kullanmalarını tavsiye ediyorum. Artık çılgın sulamayı, su sarf etmeyi bir tarafa bırakıp, suyumuza sahip çıkmamız lazım" dedi.

KAYSERİ 21.12.2020, 14:42
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Güneş’ten ’kuraklık’ uyarısı: "Bütün çiftçilerimize suyu düzgün kullanmalarını tavsiye ediyorum"

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri’de son 30 yılın en ciddi kuraklığının yaşandığını söyleyerek, "Bütün çiftçilerimize suyu düzgün kullanmalarını tavsiye ediyorum. Artık çılgın sulamayı, su sarf etmeyi bir tarafa bırakıp, suyumuza sahip çıkmamız lazım" dedi.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, "Kıştan önce kuraklık bir yaz geçirdik. Yani Haziran ayından sonra ilimize kandırasıya bir yağmur yağmadı. Geçen sene kışın iyi geçmesinden dolayı bu sene kuraklık 2020 üretim sezonu olarak çok fazla etkilemedi. 2021 yılı üretim sezonuna biz Eylül ayında başlarız. Arpa, buğday, çavdar gibi güz zamanı ekilen ürünlerimizin şu ana kadar hiç biri çıkmadı. Kuraklığın bu sene çok fazla olmasından dolayı ilimizde güz ekimi yaptığımız hiçbir tarlamızda ürünümüz çıkmadı. Tabi ki bundan kuşkumuz var. Bundan sıkıntımız var. Ne kadar zaiyat vereceğini bilemiyoruz. Belki de çillenenler kurumuştur, kuruyanlarda var. Bunları İl Tarım Müdürümüz ile beraber takip ediyoruz. Ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Son 30 yılın en ciddi kurak mevsimini yaşıyoruz. Şu anda kış olmasına rağmen. Hala tarlalarımız kuru, topraklarımız kuru. Geçen hafta az bir miktar yağmur yağmıştı, o biraz bizi rahatlattı. Çünkü ekinler çillendiği için o yağmur can suyu olarak bize yansıdı. Tabi ki bu bizim elimizden gelecek bir şey değil, Cenab-ı Allah’ın bu bize bir uyarısı. Allah inşallah bizleri daraltmaz, çiftçilerimizi daraltmaz. Sıkıntılı bir 2021 yılı yaşamayız diye ümit ediyorum ama şu andan ilimizde ciddi bir kuraklık mevcut. Bu kuraklıktan hepimiz şu anda zarar görmekteyiz. Benim çiftçilerimizden tek isteğim şu; su bundan sonra çok kıymetli, yani petrol kadar kıymetli. Artık bu çılgın sulamayı, su sarf etmeyi bir tarafa bırakmamız lazım, suyumuza sahip çıkmamız lazım. Bir damla suyun bile bizim için çok fazla önemi var. İlimizde, devletimizin yapmış olduğu kapalı sistem projeler devam ediyor. İnşallah bu projeler bir an önce faaliyete geçer. Ülkemizin imkanları içerisinde yapılıyor. Bu işlerin hepsini bir andan bitiremeyiz. Artık sulu tarıma geçmek zorundayız. Damlama sulamaya geçmek zorundayız, yağmur sulamaya geçmek zorundayız. Yoksa bir gün susuz kalabiliriz. Kuraklığın 2021 yılını şimdiden etkileyip, etkilemeyeceğini tahmin edemeyiz. Kışımız iyi geçer diye bir beklentimiz var. Cenab-ı Allah kullarını daraltmaz, güzel bir ekim sezonu yaşarız" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere uyarılarda bulunan Güneş, "Tarım sigortalarının kuraklık mevzuatı ilçe bazında alınıyordu. Bu sene mevzuatı TARSİM Genel Müdürlüğü değiştirdi. Kuraklık sigortası köy bazına indi. Her köyün meteoroloji verilerine göre kuraklık sigortasından faydalanılacak. Köylülerimizden tek isteğimiz, önerimiz şu; mevsim belli, önümüzdeki yıl sıkıntılar yaşayabiliriz. Mutlaka TARSİM sigortasını yaptırsınlar. Mutlaka CKS’lerini yaptırsınlar. Sadece CKS’sini yaptıranlar için geçerli bu durum. Eğer bunları yaptıramaz isek devletin bazı imkanlarından faydalanamayız. Sigortayı yaptırmadınız diye borç ertelemelerinde, hasar tespit çalışmalarında önümüzü bu tarz şeyler çıkabiliyor. Benim çiftçilerimizden tek isteğim ÇKS’lerini yaptıran bütün çiftçilerimiz, kuraklık sigortasını ve tarım sigortalarını yaptırsınlar. Ciddi şekilde kurak bir dönem geçiriyoruz. Çiftçiler olarak da bu durumdan muzdaripiz, baya sıkıntılarımız var ama kışın bu yağış açığı kapanır diye düşünüyorum. Yağmur yok, son 30 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Bütün çiftçilerimize suyu düzgün kullanmalarını tavsiye ediyorum. Suyu çok aşırı ihtiyaç olmayan yerlerde kullanamayalım. Suya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Barajlardaki doluluk oranının da geçen seneye göre düşük olduğunun altını çizen Güneş, "Şu anda barajlarımızın doluluk oranı geçen yıla göre daha düşük. Eğer kış dönemi iyi yağış olmazsa daha da düşecek. Özellikle Yamula Barajında geçen yıl bu zamanlarda doluluk oranı daha da fazlaydı, Bu sene biraz daha düşük. Çünkü barajın içerisinde kala köylerimiz şu anda suyun dışında kaldı. Sarımsaklı Barajımızın doluluk oranı ise şu anda yüzde 20’ler civarında bu da çok ciddi bir sıkıntı demektir. Sarıoğlan barajı da öyle bir sıkıntıda, inşallah kış döneminde kar yağışı çok olur, yağmur bol olur, barajlarımız dolar ve bizde sulu tarımda bir problem yaşamayız" dedi.
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