Güneşspor, Play-Off’ta iddiasını kaybetti

Kayseri 1. Amatör Küme’de 44 puanla 2. sırada olan ve Süper Amatör Küme’ye yükselmek için Play-Off oynama hakkı kazanan Kayseri Güneşspor, iki karşılaşmadan da yenilgi ile ayrıldı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu’nda son hafta puanını 44’e çıkararak Play-Off biletini kapan Kayseri Güneşspor, umduğunu bulamadı. Play-Off karşılaşmalarında ilk maçında büyük mücadele örneği sergileyen Kayseri Güneşspor, Sosun Birlikspor’a 4-3 yenilerek sahadan boynu bükük ayrıldı.

İkinci karşılaşmasında Talas Anayurtspor’u mağlup ederek 3 puan almayı hedefleyen Kayseri Güneşspor, 90 dakika sonrasında aradığı golü bulamayarak sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Kayseri Güneşspor bu haftayı BAY olarak geçirecek.