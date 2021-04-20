Güneş: "Kuraklık tehlikemiz yok"

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri’de kuraklık tehlikesinin olmadığını söyleyerek, "İstediğimiz kar ve yağmur yeterince yağdı" dedi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, kurak geçen 2020 yılından sonra yağan kar ve yağmurun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Güneş, "Allah’a şükürler olsun çiftçimizin istediği yani bizim istediğimiz kar ve yağmur yeterince yağdı. Şu anda çiftçilerimiz bu durumdan memnun. Kuraklık tehlikemiz yok. Artık bundan sonra tarlalara girip, ekmeye, dikmeye başlayacağız. Barajlarımızın doluluk oranları yükseldi. O noktada da bir sıkıntımız yok. Yağıştan memnunuz. Yağan yağmur ve kar çiftçiye ilaç oldu diyebiliriz. Şu anda bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

"Desteklemelerden memnunuz"

Güneş, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı mazot ve gübre destekleri ödendi. Gübre desteği dekar başına 8 TL idi. Ancak gübre fiyatlarının çok fazla artmasında dolayı, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın yayınladığı genelge doğrultusunda gübrenin dekar başına olan desteği 8 TL’den 16 TL’ye çıkartıldı. 2020’nin de Çiftçi Kayıt Sistemi dikkate alarak 16 TL gübre desteği ve yaklaşık olarak 19 TL’de mazot desteği ödendi. Türkiye genelindeki ve Kayseri’de ki çiftçilerimiz bu desteği aldı. Bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Gübre fiyatları çok artmıştı. Eğer ki bu destek ödenmeseydi, tarlamıza gübre atacak durumda değildik. Çünkü dünya piyasalarında gübre fiyatları arttı. Türkiye’de de arttı. Şu anda gübre fiyatları hala pahalı, çiftçimiz gübreyi atarken zorlanıyor. Üretimde zorluk yaşayacağımızın kanaatindeyim. 8 TL’den 16 TL’ye çıkması çok güzel bir uygulama ama gübre fiyatları çok yükseldi. Devletimizde buna bir çözüm bulur diye bir beklentimiz var. Bu desteklerin ödenmesinden dolayı da Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza ve ilimizin vekillerine çok teşekkür ediyoruz. Biz bu desteği çiftçiye verilen değer olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.