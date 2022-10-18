Güneri, kalbine yenik düştü

Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Kazım Güneri, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Kazım Güneri, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güneri’nin cenazesinin öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Ebulhayır Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Kadir Güneş de, taziye mesajı yayınlayarak, "Başkanımıza Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun" dedi.