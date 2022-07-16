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Gündüz vakti kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Kayseri’de gündüz vakti iletişim kablosu çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

KAYSERİ 16.07.2022, 08:45
Gündüz vakti kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Kayseri’de gündüz vakti iletişim kablosu çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen olayda şüpheli 2 kişi, 75 metre uzunluğunda iletişim kablosu çaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısları suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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