Gültepe’nin minikleri futbol sahası istedi

Kayseri’nin Gültepe mahallesinde sokak arasında futbol oynayan minikler, futbol sahası istedi. Çamurda futbol oynadıklarında üstlerinin kirlendiğini ve annelerinden azar işittiklerini dile getiren minikler, “Rahat şekilde oynayacağımız bir futbol sahası istiyoruz” dedi.

Gültepespor kulüp Başkanı Hülya Doğan ve Antrenör Ahmet Duman, Gültepe Mahalle Muhtarı Sadettin Duman’ı ziyaret etti. Kulüp hakkında görüş alış verişinde bulunulan ziyaret sonrası muhtar Sadettin Duman ve Kulüp Başkanı Hülya Doğan’ı gören mahallenin çocukları futbol sahası talebinde bulundu. Kendine has tarzları ile durumu anlatmaya çalışan minikler, “Mahallemize futbol sahası istiyoruz. Burada her tarafımız çamur oluyor. Eve gidince annemizden azar işitiyoruz. Rahat şekilde futbol oynayacağmız bir futbol sahası istiyoruz” dedi.

Gültepespor Kulüp Başkanı Hülya Doğan ise miniklerin isteklerine, “Buraya bir futbol sahası yapımı için bu taleplerinizi ilgili makamlara taşıyacağız. Elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye karşılık verdi.