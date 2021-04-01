Gülsoy, "Mart ayında 305 milyon 565 bin Dolar ihracat yaptık"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mart Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Mart ayında ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 64.40 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “Ülke genelindeki artış oranını değerlendirdiğimizde, ilimizin ihracat artış oranının çok daha yüksek seviyelerde olması gurur vericidir” dedi.

Başkan Gülsoy, “TİM verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Mart Ayı 156 milyon 181 bin dolar iken 2021 yılı Mart ayında 256 milyon 777 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 64.40 oranında gerçekleşmiştir. Kayseri Serbest Bölgemiz Mart Ayında 48 milyon 787 bin dolar ihracat yapmıştır. Kayseri’nin ihracatı toplam olarak 305 milyon 565 bin dolara çıkmış ve 2021 yılı dönemi döneminde 1’inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve İtalya gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır.” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin belirlediği 26 sektörden 22’sinde artış gözlenirken Savunma Sanayii, Otomotiv Endüstrisi, Zeytin ve Zeytinyağı, Meyve Sebze Mamulleri sektörlerinde ise kısmi azalış meydana gelmiştir. “ dedi. Başkan Gülsoy, 2021 yılındaki olumlu gidişattan mutlu olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgınında yeni dalga ve vaka artışları tedirginliğe sebep olduğu bu dönemde ihracat rakamlarımız rekorlar kırıyor. Aşılama çalışmalarının hızla artmasıyla birlikte 2021 yılına daha pozitif bakıyoruz. Pandemi ekonomi ve iş dünyamızı derinden etkilese de tüm olumsuzluklara rağmen dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Mart Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz 18 milyar 985 milyon dolar ihracat yaparak geçtiğimiz yıl mart ayına kıyasla yüzde 42,2 artış sağlamıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu ihracatçılarımızın bir zaferidir. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç vermektedir. 2021 yılında büyümenin ateşini söndürmemek, öbür taraftan da enflasyonun körüklenmesini, harlanmasını engellemek gerekmektedir. Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri’de bu yıl için 3 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımıza inanıyorum. Giderek artan ihracat rakamlarımız bizleri bu konuda umutlandırmaktadır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz; güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”