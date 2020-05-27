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Gülsoy: “Darbeler, acılarla ülkemizi her alanda geriye götürdü”

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, 27 MAYIS DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR AÇIKLAMA YAPTI. GÜLSOY AÇIKLAMASINDA, “CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ DARBE VE DARBE GİRİŞİMLERİ ÜLKEMİZDE UNUTULMAZ YARALAR AÇMIŞTIR. ÜLKEMİZ HER DARBE SONRASINDA SİYASİ, SOSYAL VE EKONOMİK OLARAK DAHA GERİYE GİTMİŞTİR” DEDİ.

Gülsoy: “Darbeler, acılarla ülkemizi her alanda geriye götürdü”

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, 27 MAYIS DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR AÇIKLAMA YAPTI. GÜLSOY AÇIKLAMASINDA, “CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ DARBE VE DARBE GİRİŞİMLERİ ÜLKEMİZDE UNUTULMAZ YARALAR AÇMIŞTIR. ÜLKEMİZ HER DARBE SONRASINDA SİYASİ, SOSYAL VE EKONOMİK OLARAK DAHA GERİYE GİTMİŞTİR” DEDİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:23
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Gülsoy: “Darbeler, acılarla ülkemizi her alanda geriye götürdü”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Gülsoy açıklamasında, “Cumhuriyet tarihi boyunca karşı karşıya kaldığımız darbe ve darbe girişimleri ülkemizde unutulmaz yaralar açmıştır. Ülkemiz her darbe sonrasında siyasi, sosyal ve ekonomik olarak daha geriye gitmiştir” dedi.

27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Tüm darbeleri lanetliyorum. Aradan geçen 60 yıla rağmen 27 Mayıs darbesini yapanlar milletin millet vicdanında mahkum olup lanetlenmektedir” şeklinde konuştu.

Gülsoy, “Darbeler ve darbe girişimleri sadece demokrasimize zarar vermiyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasını da engelleyip kazanımlarımızı geriye götürüyor” diyerek şunları kaydetti:

“Bugün 27 Mayıs darbesinin 60. Yılı Bu darbe sonrasında millet iradesiyle iktidara gelen ve ülkemize çok büyük hizmetler veren bir DP iktidarının Başbakanı Adnan Menderes ile iki Bakan arkadaşı Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan maalesef idam edilmişlerdir. Aradan geçen 60 yıla rağmen, milletimiz darbecileri lanetle anarken, idam edilen Başbakan ve bakanlarına ise ‘demokrasi şehidi’ muamelesi yapmıştır. 27 Mayıs darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat post modern darbesi, 27 Nisan muhtırası ve nihayet 15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemizde demokrasiye karşı yapılmış en alçak girişimlerdir. Bu darbeler veya darbe girişimleri sadece demokrasimizi değil, ekonomik ve sosyal hayatımızı da her alanda olumsuz etkilememiştir. Bir çoğu dış mihrakların destek ve kışkırtması ile gerçekleşen bu darbe veya darbe girişimleri olmasaydı bugün Türkiye ekonomik, siyasi ve sosyal manada bir bu kadar daha büyürdü. Kayseri’nin en büyük meslek örgütü olarak ekonomik kalkınmamızı da durduran, hatta geriye götüren tüm darbeleri lanetlediğimizi bu vesile ile ifade etmek istiyorum.”

Başkan Ömer Gülsoy, Menderes ve iki bakanının idamından sonra Celal Bayar ve diğer Demokrat Partililerin Kayseri Cezaevine getirildiğini hatırlatarak, “Kayseri halkının çoğunluğu 27 Mayıs darbesine karşı çıktı. DP’lilerin Kayseri cezaevine getirilmesinden sonrada büyüklerimiz, sürekli cezaevini ziyaret etti. Cezaevindeki yakınlarını görmeye gelen DP’lilerin ailelerine Kayserililer kucak açtı, ev sahipliği yaptı. Kayseri, 60 yıl önce yapılan darbenin ve idamların karşısında ve demokrasinin yanında duruşunu da net olarak ortaya koymuştur’ dedi.

27 Mayıs darbesinden sonra DP’lilerin götürüldüğü Yassıada’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Demokrasi Müzesi olarak düzenlenmesini de takdirle karşıladıklarını belirten Gülsoy, ‘Bu sürece katkı veren hemşerimiz ve TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na da bu vesile ile teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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