Grup Avenir tam gaz devam

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, yapılan projeler hakkında verdiği bilgilerde, zor koşullara rağmen yeni projeler üretmeye ve teslimat yapmaya devam ettiklerini söyleyerek, “2022 yılındaki projelerimizle bin konut kapasitesine ulaştık” dedi.

Bugüne kadar yaklaşık bin dairenin teslimatını yaptıklarını söyleyen Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, “Malum tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Bizim Grup Avenir olarak bu zor dönemin de her zaman olduğu gibi en iyi şekilde atlatılacağına olan inancımız tam. Bu sebeple hem Kayseri’de hem de Yozgat’ta hem de İç Anadolu’nun farklı bölgelerinde istihdam sağlamaya ve durmadan üretmeye devam ediyoruz. Ekonominin zor şartlarına rağmen şu an inşaatlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan temel atıyoruz, bir yandan teslimatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve bir yandan da yeni projeler açıklamaya da devam ediyoruz. Maliyetlerde yaşanan artışlar, dövizde yaşanan dalgalanmalara rağmen sağ olsun tüm müşterilerimiz bizlere güvendi. Bizler de Grup Avenir olarak onların güvenini boşa çıkarmayarak bugüne kadar yaklaşık bine yakın daire sahibimize anahtar teslimatlarını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Teslimatını gerçekleştirdiğimiz her ürün ile birlikte Grup Avenir ailesini günden güne büyütmenin de gururunu yaşıyoruz. Ağustos ayının ilk haftası itibariyle Talas bölgesinde bulunan Leyan-60 projemizin anahtar teslimatını gerçekleştirmiş bulunmaktayız ve bu hafta itibariyle de yine Talas bölgesinde bulunan Manzara-60 projemizin anahtar teslimatına başladık. Böylece 120 daire sahibimizi daha Grup Avenir ailesi arasına katmayı başarmış bulunmaktayız” dedi.

Karabulut yeni projeler üretmeye devam ettiklerini ve bu projelerle yine bin konut kapasitesine ulaştıklarını söyleyerek, “Yine müşterilerimize bir sürpriz gibi olacak ama 2021 yılında inşaatına başladığımız Perla ve Yakut projelerimizin de bu yılsonu itibariyle anahtar teslimatlarını gerçekleştirip, 160 daire sahibimizi daha bu mutlu aile üyeleri arasına katmayı da planlıyoruz. Aile üyelerimize yenilerini katmaya devam edeceğiz. 2022 yılında açıkladığımız, açıklayacağımız projelerle birlikte yeniden bin konut üretim kapasitesine daha ulaşmış bulunuyoruz. 2022 yılının ortalarına doğru ilk açıkladığımız Gültepe-60 projesi var. Bu proje özellikle bulunduğu konum itibariyle oldukça özel bir proje olarak tasarlandı. Burada 2 bloktan oluşan 4+1 ve kapalı otopark olarak tasarladığımız projemizde şu an lansman fiyatlarımızdan hala satışlarımız devam ediyor. Bir diğer projemiz de Talas bölgesindeki Marvel-300 projesi. Bu projemizde müşterilerimize alternatif olarak 2 blok 2+1 ve 2 blok da 3,5+1 seçeneği sunabiliyoruz. Bir diğer projemiz de Neva-125 projesi. Bütün müşterilerimizin sorduğu ve özellikle Hulusi Akar Bulvarı üzerinde bulunması ve yeni açılan tramvay güzergahına olan yakınlığıyla da oldukça özel bir proje olarak tasarlandı. Son olarak da Via-138 projemiz var. Burası da yine Talas Yenidoğan bölgesinde. Özellikle yeni açılacak Millet Bahçesi’ne olan yakınlığıyla birlikte çok özel bir konuma sahip. Burada da misafirlerimize 2 bloktan oluşan 2+1 seçeneği sunuyoruz. Grup Avenir ailesinde yer almak, bu muhteşem ve değeri her geçen gün artan projelere sahip olmak isteyen vatandaşlarımızı ofislerimize bekliyoruz. Şu an lansman fiyatlarından devam eden projelerimizden ve vadeli ödeme imkanlarımızdan yararlanabilirler” ifadelerini kullandı.