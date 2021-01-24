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Grup Avenir pandemi sürecinde de hız kesmeden üretime devam etti

Grup Avenir Proje Mimarı ve Satın Alma Direktörü Hatice Erşekerci Ceyhan, 2020 yılı ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde pandemi sürecinde hız kesmeden projelerini üretmeye devam ettiklerini söyleyerek, “2021 yılında yeni bölgelerde çok daha iyi projeler üreteceğiz” dedi.

KAYSERİ 24.01.2021, 11:42
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Grup Avenir pandemi sürecinde de hız kesmeden üretime devam etti

Grup Avenir Proje Mimarı ve Satın Alma Direktörü Hatice Erşekerci Ceyhan, 2020 yılı ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde pandemi sürecinde hız kesmeden projelerini üretmeye devam ettiklerini söyleyerek, “2021 yılında yeni bölgelerde çok daha iyi projeler üreteceğiz” dedi.

2020 yılında, bir önceki yılda başlamış olan projeleri hız kesmeden tamamladıklarını ve pandemi sürecini ters bir ivmeyle olumlu yönde değerlendirdiklerini ifade eden Hatice Erşekerci Ceyhan, “2020’de birçok alanda küresel anlamda zor bir yıl geçirdik. Sektörsel olarak ta belirsizliklerin çok olduğu bir yıldı. Firmasal olarak hızla ve şevk ile tamamlamış olduğumuz 2019 yılı sonrası elbette şevkimizin kırılmasına, hızımızın kesilmesine izin veremezdik. Sonuçta yap-sat olarak taahhüt ettiğimiz inşaat sektörünün en halka dönük olarak çalışan kısmını temsil ediyoruz. Bu alanda işler hızlı yürür. Sektörde bu işi yapan insanlar iseniz durmak, yavaşlamak, kaliteden ödün vermek çok da yapmamanız gereken hamlelerdir. Bu konuda 2020 yılı başlarında küresel olarak etkilendiğimiz Covid-19 ve pandemi adı altında hayatın yeni gerçekleri ile tanıştık.2020 yılı ilk çeyreğinde Talas Mevlana bölgesinde daha önceki yıldan imalata devam edip gelen Talas 325 projesi vardı. 5 bloktan oluşan proje Kayseri’de ki ilk göz ağrımızdır. İmalat olarak yüzde 80 seviyelerindeydik. Hiç hız kesmeden bir önceki yıldan gelen disiplin anlayışı ile peyderpey teslim ettik. Düşünün ki pandemi dönemi başlamış, artık sokağa çıkma yasaklarının ortasında kendimize belirlemiş olduğumuz iş programına göre tabi ki taşeronlarımız ve çözüm ortaklarımızın da destekleri ile teslimlerimizi eksiksiz bir şekilde tamamladık. Bu yüzden çok gururluyuz. Süreci kendi adımıza ters bir ivmeye dönüştürmeyi başardık. Bunu yapmak hiç de kolay olmadı. Neredeyse tüm hayat imalat anlamında durmuşken biz bu duruma inat tüm gücümüzü ve eforumuzu çalışmaya ve üretmeye harcadık. Yine Talas Mevlana bölgesinde başlamış olduğumuz temel beton dökümü seviyesinde olan projelerimizden Talas 58 ve Talas 180 bugün dış cepheleri tamamlanmış nerdeyse yüzde 80 seviyelerinin de üzerine çıkmış durumdadır. Aradan geçen 8-10 aylık süreçte bunları yapabilmek hem de kaliteden hiç taviz vermeden yapabilmek herkesin başarabileceği bir durum değildi” dedi.

“Tecrübelerimizi Kayseri’ye aktarmak istiyoruz”

Grup Avenir olarak geçmiş tecrübelerini Kayseri’de yapılacak olan projelere aktarmak istediklerini söyleyen Hatice Erşekerci Ceyhan, “ ‘Hep daha iyisini yapabiliriz’ ilkesine dayandırdığımız bir çalışma mantığımız var. Her proje bir öncekinden daha doğru, eksiksiz olsun diye uğraşıyoruz. Evet Türkiye ye yeni gelmiş, Kayseri de imalatlara yeni başlamış olabiliriz fakat öncesinden gelen çok ciddi bir Fransa iş tecrübemiz var. Bu tecrübeleri projelerimiz de aktaralım istiyoruz. Çalışıyoruz, araştırıyoruz. Kendi içimizde çok detaylı AR-GE çalışıyoruz. Kendimize her proje dönemi öncesi bir konsept belirliyoruz. Konsept dediğimiz şey sadece son kullanıcıya hitap eden, daire içi gözle görülür olan işte duvar, seramik tonları ya da ahşap imalatı renkleri değildir. Bunlardan çok imalatta kullanılacak olan yeni nesil malzemeler, yeni imalat yapım teknikleri ya da teknolojileridir. Hepsi ana konseptin birer önemli parçasıdır” ifadelerini kullandı.

“2021 yılında konseptin en önemli parçası ses yalıtımı konusu”

Pandemi sürecinde insanların evde daha çok vakit geçirdiklerini ve bu sene konseptin en önemli parçasının ses yalıtımı olduğunu söyleyen Hatice Erşekerci Ceyhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bana göre bu yılki konseptin en önemli parçası daire içi ses yalıtımı konusudur. Hepimiz hayatımızın büyük bölümünü evlerimizde yaşıyoruz. Özellikle pandemi dönemi etkisi ile bu süreler daha da uzadılar. Tabi evde yaşam konforu anlamında ses yalıtımı konusu çok önemli bir konudur. Ses yalıtımı bize göre çok üzerinde durulmalı, kafa yorması gereken bir konudur. Bugün imalatı devam eden bloklarımızda, örneğin Talas Leyan, Manzara projelerinde katlar arası döşemelerde ses yalıtım malzemelerinin kullanılmasından tutunda, bina ortak atık pis su giderlerinin etrafına özel ses yalıtım malzemelerinin sarılarak kapatılmasına kadar devam eden 7-8 çeşit ses yalıtımım malzemesi ve ses yalıtımı sağlayacak imalat tekniği kullanıyor ve yalıtımda daha başarılı hale gelmeye çalışıyoruz.”

“2021 yılında daha iyi projeler üreteceğiz”

Hatice Erşekerci Ceyhan, 2021 yılında yeni bölgelerde daha iyi projeler üreteceklerini söyleyerek, “2021 yılı bizim için yine çalışmayı ve daha iyisini yapmak için uğraşmayı ifade ediyor. Artık sadece Talas Mevlana Mahallesi içerisinde proje üretmiyoruz. Bugün Kayseri içerisinde yeni bölgelerde ve yeni proje tipleri üretiyoruz. Kapalı otoparklardan tutunda değişen beton sınıflarına kadar değişim-gelişim içinde olduğumuz projelerimiz, çalışmalarımız var. Yeni çok katlılarımız, daha önce Kayseri’de hiç üretimini yapmadığımız müstakil projelerimiz var. Elbette bunlar içinde yeni çalışmalarımız araştırmalarımız ve konseptlerimiz var. Artık Kayseri dışında da proje planları yapıyoruz. Sorumluklarımızın bilincindeyiz. Sürekli büyümeye devam eden teknik altyapımızda ve kadromuzla hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Devam eden süreçte çok daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü işimizi çok severek yapıyoruz. Devam etmekte olan projelerimizi ve detayları görmek için, herkesi satış ofislerimize bekliyoruz” dedi.
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