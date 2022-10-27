Gözütok “Biz devletimizin tebasıyız”

Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği (KAYMÜDER) Başkanı Göker Gözütok, kamu müteahhitlerinin sorunlarını devletin çözeceğini söyleyerek, “Biz devletimizin tebasıyız” dedi.

KAYMÜDER Başkanı Göker Gözütok, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, kamu müteahhitlerinin sorunlarını dile getirdi. Kamu müteahhitlerinin sıkıntılarının kimsenin çözmediğini söyleyerek, “Bizim sıkıntılarımızı birçok kişi çözmeye yanaşmıyor. “Kazandıklarına saysınlar” diye siyasilerde söylem varmış. Bu işi yapanların bir çoğu mimar ve mühendis. Bu işi ilk defa yapan birine “10 TL vereyim ama 50 TL harca” diyorsunuz. Toplum olarak kazandığımıza sayalım. Ülkece dar bir boğazdan geçiyoruz. Bunu söyleyen vatandaş, siyasi kim varsa. Sen bu zamana kadar kazandığının neresini bırakıyorsun. Fedakarlığı beraber yapalım. Ülkemizin ihtiyacı varsa varlık vergisi gelsin. Biz “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” Kampanyasına da bağışta bulunmuştuk. Biz zaten devletimizin yanındayız. Biz “bu piyasa koşullarında zarar etmeyelim”, “bizim kârımıza dokunulmasın” demiyoruz. Kaldırabildiğimiz işleri çoğu arkadaşımız zarar ederek yaptı. Biz de yaptık. Bizim şimdiye kadar kaldırabileceğimiz zararlar oldu. Biz oralarda kazandığımıza saydık aslında. Sektöre söylenen “senin batman gerekiyor” gibi bir şey. Bu sektörün hiçbir kabahati olmadığı halde, projelerde biz fazla çıkartmadık. Bunun miktarını da, işini de doğru hesapladık ve altına cüzi bir kar koyduk. Bu kara göre fiyat verdik ama ortada ne 10 TL kaldı ne de 100 TL. 10 TL oldu 100 TL. Bunu kaldırabilirseniz yaparsınız. Kaldıramazsanız yapamazsınız, “canımı mı alacaksınız” dersiniz. Devlette böyle bir yaklaşım varsa bir kampanya yapılsın ve herkes kazandığına saysın. Biz çiftçiye veya asgari ücretliye “kazandığınıza sayın” diyebilir miyiz. biz herkesin şartlarını iyileştirmek için ve dünden daha iyi olmak için varız. Biz bu gidişattan memnun değiliz. Biz bir şenlik havasında, rekabet havasında olmak istiyoruz. Biz hem kazanmayı hem de devletimize kazandırmayı istiyoruz. Rekabet olmamasından bizde, kurumlardan da rahatsız” ifadelerini kullandı.

“Biz devletimizin tebasıyız” diyen Gözütok, “Arka arkaya 2 kere çıkıp da ihalesine girilmeyen, teklif verilmeyen işler var. Bunları belediyeler kendi personelleriyle mi yapacaklar. Devlet, inşaat kurumu kurup mu yapacak yada yeniden müteahhitler yeşerip yapacak. Tüm yetki devletimizin elinde. Biz devletimizin tebasıyız. Bu yaklaşımında yanlış olduğunu söylemek zorundayız. Lütfen yapamadığınız ihalelerin önünde de poz verin. Bitiremediğiniz işlerin önünde fotoğraf çektirin. Belediye başkanlarının görevleri sadece başardıkları işlerin önünde fotoğraf çekinmek değildir” şeklinde konuştu.

Gözütok ayrıca, “Suçu günahı olmayan, müteahhitlerin çocuklarının da babalarını bu zor durumda görmemeye ve sıkıntı içerisinde olamamalarına ihtiyaçları var. O babalarında o okulları yapmaya oradan evlerine ekmek götürmeye ihtiyacı var. Bu sorunu çözecek siyasilere de ihtiyacımız var. Bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Belki o kesim ağlıyor diye daireye para verirken zorumuza gidiyor. Ondan dolayı da müteahhitlere kinleniyoruz. Bizim de ekmek yediğimiz sırada içinden iplik çıkabiliyor. ‘Biz fırıncılar ölsün’ demiyoruz. Biraz empatiye ihtiyacımız var. İşin özü haklıyı savunmaya ihtiyacımız var. Yani hamasetle bakmamamız lazım. Biz bundan sonra açıklayacağız. Nerede ne kadar ihale olmuyor. Nereyi yapamadınız. Bizde onları açıklayacağız. Yapılan bu zulmün sonucunu Allah bir kaza, bela vermezse açıklayacağız. Bu insanları neden bu hale getiriyorsunuz? Bu adamların hakkını verinde herkes bir an önce işine gücüne baksın. Büyük Türkiye inşası diyoruz. Bunları yapalım, üretelim. Bu zararın neresinden dönülse kardır. Bu uzadıkça sıkıntı veriyor” dedi.