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Gözaltından kaçan şüpheliler yakalandı

Kayseri’de bıçakla yaralama olayının şüphelileri, ekip otosuna bindirileceği sırada kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, ekiplerce yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ 02.06.2022, 14:57
Gözaltından kaçan şüpheliler yakalandı

Kayseri’de bıçakla yaralama olayının şüphelileri, ekip otosuna bindirileceği sırada kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, ekiplerce yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bıçaklı yaralama olayına karışan 2 şüpheli, ekip otosuna bindirileceği sırada kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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