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Görme Engelliler İl Temsilciliği’nden İl Müdürü Kabakçı’ya ziyaret
GÖRME ENGELLİLER İL TEMSİLCİSİ ÜMMET EKİCİ, B1 FUTBOL MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ NİYAZİ METİN, KAYSERİ GÖRME ENGELLİLER FUTBOL ANTRENÖRÜ MEHMET MUSTAFA ERDOĞAN VE KAYSERİ GÖRME ENGELLİLER FUTBOL KALECİSİ İSMAİL ERDİ HALİS İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDULAR.
KAYSERİ 15.10.2020, 12:10
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Görme Engelliler İl Temsilcisi Ümmet Ekici, B1 Futbol Milli takım Teknik Direktörü Niyazi Metin, Kayseri Görme Engelliler Futbol Antrenörü Mehmet Mustafa Erdoğan ve Kayseri Görme Engelliler Futbol Kalecisi İsmail Erdi Halis İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarette B1 Futbol Milli takım Teknik Direktörü Niyazi Metin, Kayseri Görme Engelliler Futbol Antrenörü Mehmet Mustafa Erdoğan ve Kayseri Görme Engelliler Futbol Kalecisi İsmail Erdi Halis İl Müdürü Kabakcı’ya kendi alanında ilk çalışma olan B1 Futbol Kitabının ilk baskısını hediye etti.
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