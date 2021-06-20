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Gölete düşen 47 yaşındaki adam ağır yaralandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde gölete düşen 47 yaşındaki adam ağır yaralandı.

KAYSERİ 20.06.2021, 18:57
Gölete düşen 47 yaşındaki adam ağır yaralandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde gölete düşen 47 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseler Mahallesinde meydana gelen olayda, Salih İ. (47) mahallede bulunan gölete düştü. Suda çırpınan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların yardımı ile Salih İ. sudan çıkarıldıktan sonra haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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