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Gölemen Mevkiinde zemin çalışmalarına başlandı
DEVELİ BELEDİYESİ’NİN GÖLEMEN MEVKİİNDE YAPACAĞI SICAK ASFALT ÇALIŞMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI.
KAYSERİ 26.10.2020, 14:53
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Develi Belediyesi’nin Gölemen Mevkiinde yapacağı sıcak asfalt çalışması için çalışmalara başlandı.
Ekipmanlarla yolun dolgu, sıkıştırma ve tesviye çalışmalarını devam ettiren ekipler sıcak asfalt serimine hazırlık için çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. En kısa sürede zemin çalışmaların tamamlanıp, sıcak asfalt seriminin ardından yolların mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale geleceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Havaların sıcak gitmesini fırsata çevirerek eksik kalan yollarımızın asfalt ve parke çalışmalarını tamamlamak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
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