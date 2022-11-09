Gökkent Mahallesi’nde 5 sokakta yeni yol çalışması yapıldı

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi, Gökkent Mahallesi’nde 5 sokakta asfalt yol çalışması yaptı.

Alt yapı eksikleri tamamlanan sokaklarda çalışma yapılıp hızlıca asfaltının serildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdürüyoruz. Melikgazi ilçemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor ve konforlu cadde ve sokaklara sahip oluyor. Elimizden geldiğince bozuk yol bırakmıyor yeni yollarımızı halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Gökkent Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometreyi bulan 5 sokakta elektrik hatları yenilendi. Buralarda 5 bin ton asfalt kullanarak asfalt yenileme çalışması yapıldı. Bazı yerlerde kaldırım ve otopark çalışması da oldu. Bu çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımız ilçemizde konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacak. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden vatandaşlarımızı konforlu ulaşıma kavuşturmak için yoğun gayret gösteriyor. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.