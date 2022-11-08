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Gökhan Sazdağı 2 yıl daha Kayserispor’da
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gökhan Sazdağı’nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
KAYSERİ 08.11.2022, 15:39
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gökhan Sazdağı’nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcumuz Gökhan Sazdağı ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 şer yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.