Gökhan Sazdağı 2 yıl daha Kayserispor’da

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gökhan Sazdağı’nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcumuz Gökhan Sazdağı ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 şer yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.