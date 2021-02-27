Glory Bassey Johnson yüzde 100’lük istatistikle oynadı

Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Amerikalı Glory Bassey Johnson, Birevim Elazığ Özel İdare karşılaşmasında yüzde 100’lük performansı ile dikkat çekti.

Kadir Has Stadyumu’nda oynanan Bellona Kayseri Basketbol ve Birevim Elazığ Özel İdare karşılaşmasında Johnson rakip potaya 15 sayı bıraktı. Sahada 22 dakika 10 saniye kalan tecrübeli oyuncu, 5 atış girişiminin tamamında sayı buldu.

1.91’lik boyu ile Johnson, Bellona Kayseri Basketbol potası altında 2, Birevim Elazığ Özel İdare potası altında ise 9 ribaund aldı. Johnson rakip oyunculara 3 faul yaparken kendisine de 3 faul yapıldı.