Giresunspor - Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Bitexen Giresunspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Erkan Özdamar yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Giresun’da Bitexen Giresunspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikayı da hakem Erkan Özdamar yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem olarak belirlenen Erkan Özdamar’a Serkan Olguncan ve Emir Eray Eyisoy yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Alper Akarsu oldu.

Erkan Özdamar; bu sezon hem Yukatel Kasyerispor hem de Bitexen Giresunspor’un 1’er maçında düdük çaldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Giresun Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanacak olan Bitexen Giresunspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 20.00’de başlayacak.