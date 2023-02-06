Giresunspor ile Kayserispor 8. kez karşılaşacak

Giresunspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 8. kez birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak.

Süper Lig’in 23. hafta maçında Giresunspor ile Kayserispor karşılaşacak. İki takım, Süper Lig tarihinde 8. kez birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak. Bugüne kadar oynanan 7 müsabakada 2 kez Giresunspor, 4 kez Kayserispor kazanırken, 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Giresunspor 9 gol atarken Kayserispor ise 10 gol attı.

Giresunspor ile Kayserispor’un Çotanak stadında oynadığı 3 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Giresunspor sahasında oynadığı bu maçlarda 2 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda Giresunspor 6 gol atarken Kayserispor ise 3 gol atabildi.

İki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0

1973/1974 Giresunspor-Kayserispor 3-0

1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2

1974/1975 Giresunspor-Kayserispor 2-0

2021/2022 Giresunspor-Kayserispor 1-1

2021/2022 Kayserispor-Giresunspor 2-1

2022/2023 Kayserispor-Giresunspor 3-0