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Gevher Hotel’de kış turizmi için erken rezervasyon fırsatları

Kayseri’de kent merkezinde bulunan Gevher Hotel, yerli ve yabancı turistlere kış turizmi için erken rezervasyon fırsatları sunuyor.

KAYSERİ 10.11.2021, 12:11
Gevher Hotel’de kış turizmi için erken rezervasyon fırsatları

Kayseri’de kent merkezinde bulunan Gevher Hotel, yerli ve yabancı turistlere kış turizmi için erken rezervasyon fırsatları sunuyor.

Gevher Hotel Genel Koordinatörü Hüseyin Saççıoğlu, yaptığı açıklamada, "Gevher Hotel yerli ve milli bir markadır. Otelimiz yerli yabancı misafirlerimize gerek ticari gerek turistik amaçlı ziyaretlerinde kaliteli ve konforlu konaklama imkanı sağlamaktadır. Özellikle son dönemde yaklaşmakta olan Kış Turizmi sezonu için yoğun talep almaktayız. Gevher Hotel olarak Ocak ve Şubat dönemleri için şimdiden yapılan rezervasyonlarda erken rezervasyon fırsatları sunulmaktadır. Sezonun çok yoğun geçmesini beklediğimiz günler için acele eden erken rezervasyon yaptıran Kayak Severlerin, ön ödemeli erken rezervasyonlarında avantajlı fiyatlarla konaklama imkanı bulabilmektedirler. Kayseri’de Necip Fazıl Bulvarı üzerinde faaliyet gösteriyoruz. Otelimiz 6 Corner Deluxe, 2 Superior Suit ve 33 standart oda olmak üzere toplam 41 oda ve 90 yatak kapasiteli. Turizm Bakanlığı Belgeli, kentimizin modern,konforlu,alkolsüz aile Oteli konseptinde hizmet veren ve Pandemi önlemlerine titizlikle önem veren Kayseri’nin tercih edilen otellerinden birisiyiz" dedi.

Kayseri’de kış turizmine özel önem verildiğinin altını çizen Saççıoğlu, “İşimizi severek yapıyoruz. Bununla birlikte otelimizde konaklayan misafirlerin memnuniyet ifadelerini duymak, tüm yorgunluğumuzu alıyor. Otelimizde Türk kültürünün misafirperverliğini içtenlikle göstermeye çalıştığımız için müşteriyi sanki evimize gelen özel konuğumuz gibi karşılayıp hatta çıkışta bir Türk kahvesi içmeden göndermemeye gayret ediyoruz. . Biz Gevher Hotel’de aile sıcaklığında bir işletme olarak misafirlerimizi ağırlıyoruz. Otelimizin önündeki geniş ücretsiz otoparkı ve yürüyerek çarşıya gidilebilmesi, Erciyes manzaralı terasımız, , konforlu odalarımız, fitness salonlarımız, toplantı ve konferans salonlarımız, tüm otel kapsamında ücretsiz wifi tercih sebebi olmamızda etkili oluyor. Kayseri de kış turizmine her geçen yıl daha fazla önem veriliyor. Dileyen misafirlerimiz için Erciyes’e servis hizmeti ve kayak ekipmanları kiralama hizmeti de sunmaktayız. Erciyes’in tüm Kayak Dünyasınca tanınırlığının artırılma çabalarını önemsiyoruz ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Gerek Erciyes AŞ. Gerekse Başta Sayın Valimiz Şehmus Günaydın öncülüğündeki Şehrimiz yöneticilerinin gayretleriyle dünyanın çok farklı noktalarından kış sezonu döneminde birçok havayolları Kayseri direkt uçuş seferlerini artırmaktadırlar. Erciyes’in ilerleyen yıllarda dünyanın sayılı kayak merkezleri arasına gireceğini inanıyoruz. Gelen kayak severlerimizden duyduğumuz Erciyes ilgili olumlu yorumlar hepimizi sevindiriyor. Turizm cari açığın kapanmasında oldukça büyük katkı sağlayan önemli bir sektör. Ayrıca şehrin taksicisinden, pastırmacısına, lokantacısından, hediyelik eşya satıcısına kadar birçok işletmeye doğrundan veya dolaylı katkı sağlıyor” diye konuştu.

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