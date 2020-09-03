Germir Bölgesi yeni yatırımlar ile hareketleniyor
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, GERMİR MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER AYTEN-HACI ÖMER KAYA İLE YAPACAĞI CAMİNİN İNŞAATINI İNCELEYEREK SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI. BAŞKAN PALANCIOĞLU BÖLGEYE ÇOK KAPSAMLI BİR TİCARET KOMPLEKSİ YAPILACAĞINI DA HATIRLATTI.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi’nde hayırsever Ayten-Hacı Ömer Kaya ile yapacağı caminin inşaatını inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Palancıoğlu bölgeye çok kapsamlı bir ticaret kompleksi yapılacağını da hatırlattı.
Cami hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu, “Germir Mahallemizde yapımı devam eden Ayten-Hacı Ömer Kaya Camimizin inşaatını inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldım. Kaba çalışması bitmek üzere. Ayten Teyze sağ olsun 1 milyon TL belediyemize bağışta bulunmuştu. Belediye olarak bizde 1.5 milyon TL destek sağlayarak camimizi el birliği ile bitireceğiz. Mimarisi ile oldukça güzel şirin butik bir cami olacak. Caminin sağı ve solu park olacak. Aynı zamanda da bu caminin hemen ilerisine bir sağlık ocağı, eczane ve fırın olacak bir ticaret kompleksi ve yurt yapacağız. Dolayısıyla bu bölge hareketlenecek. Hem sağlık ocağı hem de camisiyle güzel bir imkanı vatandaşlarımıza sunuyoruz. Hayırseverimize destekleri için teşekkür ederim. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
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