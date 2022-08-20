Geri Gönderme Merkezi’nde yangın çıkaran 20 kişi tutuklandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde yangın çıkaran 20 düzensiz göçmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Geri Gönderme Merkezi’nde serbest kalmak isteyen düzensiz göçmenler yangın çıkardı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayları başlattığı tespit edilen 20 düzensiz göçmen gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 20 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; ’kamu malına zarar verme’, ’Görevi yaptırmama ve direnme’ ve ’Kasten yangın çıkarma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.