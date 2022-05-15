banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Domotex Turkey kapılarını açtı
Domotex Turkey kapılarını açtı
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi

’Gençlik Yürüyüşü’ düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından ’Gençler Yarınlara Yürüyor’ sloganıyla düzenlenen ‘Gençlik Yürüyüşü’ etkinliğine katıldı.

KAYSERİ 15.05.2022, 13:02
’Gençlik Yürüyüşü’ düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından ’Gençler Yarınlara Yürüyor’ sloganıyla düzenlenen ‘Gençlik Yürüyüşü’ etkinliğine katıldı.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra eğitime, spora ve gençlerin gelişimine özel önem veren Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında ‘Genç Dostu’ bir anlayışla faaliyetlerini ve etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren yenliklerin öncüsü KAYMEK A.Ş. tarafından “Gençler Yarınlara Yürüyor” sloganıyla ‘Gençlik Yürüyüşü’ etkinliği düzenlendi. Gençler tarafından yoğun ilgi gören ve Ali Dağ’ında gerçekleşen yürüyüş etkinliğine Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ile KAYMEK A.Ş. eğitmenleri ve öğrencileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yürüyüş sonrası etkinlikte yaptığı konuşmada KAYMEK A.Ş.’nin düzenlemiş olduğu organizasyona destek veren ve bu birlikteliği paylaşan gençlere teşekkür ederek, “Demek ki birliğimiz, beraberliğimiz bir bereket oluyor, birlikte güçlü oluyor bir anlam ifade ediyoruz. O açıdan inşallah bu anlayışımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi. Amaçlarının gençlerin özgüven içerisinde sosyalleşmesi ve toplumda farkındalık oluşturması olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Eğitimi ile spor yönüyle, kültürel yönüyle; aile sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, devlet millet sevgisiyle KAYMEK eğitiminden geçtiğini, KAYMEK’in kültürünü aldığını Kayseri Büyükşehir Belediyemizle iç içe olduğunu görmek duymak hepimizi güçlendiriyor. Bizler sizler için varız. Allah’a şükürler olsun sizin birliğiniz, beraberliğiniz bu ülke için bu şehir için bir bereket. Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz. Biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye’yiz. İnsanlığın inşallah müjdecisiyiz. Sizlerin her birinize teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu. Yukatel Kayserispor’un 26 Mayıs’ta İstanbul’da oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçını hatırlatan Büyükkılıç, “Dualarınızla, oyuncularımızın gayreti ile hocamızın stratejik yaklaşımıyla, Berna başkanımızın takımımıza sahip çıkma duygusuyla Kayseri tek yürek olacak. Türkiye’nin her yerindeki hem hemşehrilerimizle hem dostlarımızla hep beraber kupayı Kayseri’ye getireceğiz inşallah. Bekle İstanbul geliyoruz. Allah’ın izniyle kupayı alıp döneceğiz” diye konuştu.

Gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da tebrik eden Başkan Büyükkılıç, 19 Mayıs Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş gerçekleştirileceğini ve günün akşamında konser düzenleneceğini aktardı. Büyükkılıç, hep beraber gençliğe yakışır, cumhuriyete yakışır, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır anlayış içerisinde biz varız diyeceklerini de belirtti. Başkan Büyükkılıç ayrıca 29 Mayıs’ın da İstanbul’un fethi olduğunu dile getirerek, “Biz Fatih Sultan Mehmet’iz, biz Yavuz Sultan Selimiz, biz Kanuni’yiz, biz Abdülhamit Han’ız. 29 Mayıs da İstanbul’un fethi. Bir çağın açılıp, bir dönemin kapandığı o gün. Peygamberin müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet’i de unutmayalım. Onun simgesi olan Ayafosya’mızı ezanlara kavuşturan, cemaate kavuşturan ve o eseri Müslüman Türk milletine armağan eden cumhurbaşkanımıza da unutmayalım” ifadelerinde bulundu. Yürüyüşün ardından gerçekleşen etkinlikte gençler müzik eşliğinde halay çekip eğlendi. Büyükkılıç ve eşi de gençlere eşlik ederek eğlencelerine ortak oldu.

Etkinlik sonunda gençler ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganları attı. Başkan Büyükkılıç gençlerle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 36 35
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 37 45
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
21°
açık