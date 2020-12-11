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Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı Kılıçer’e başarılar diledi
Artistik Cimnastik Gençler Avrupa Şampiyonasında mücadele eden sporcumuz Mert Efe Kılıçer, finale kalma başarısı gösterdi.
KAYSERİ 11.12.2020, 13:34
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Artistik Cimnastik Gençler Avrupa Şampiyonasında mücadele eden sporcumuz Mert Efe Kılıçer, finale kalma başarısı gösterdi.
Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen 19 ülkeden 117 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada yarışan Kayserili sporcu Mert Efe Kılıçer genel tasnif, paralel ve barfiks aletlerinde gösterdiği başarısıyla finale kalma başarısı gösterdi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcu Mert Efe Kılıçer’i tebrik ederek, "Final müsabakalarında da ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inancımız tam" diyerek, başarı temennisinde bulundu.
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