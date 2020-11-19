Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı, Hüseyin Akay’ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri Yakup Deliktaş ve Ahmet Metin ile Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret etti.

Ali İhsan Kabakcı, Başkan Akay’a spora ve sporcuya vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür etti.