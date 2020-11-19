banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
Marmara'da fırtına uyarısı
Marmara'da fırtına uyarısı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı, Hüseyin Akay’ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri Yakup Deliktaş ve Ahmet Metin ile Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret etti.

KAYSERİ 19.11.2020, 11:09
Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı, Hüseyin Akay’ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri Yakup Deliktaş ve Ahmet Metin ile Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret etti.

Ali İhsan Kabakcı, Başkan Akay’a spora ve sporcuya vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür etti.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378