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Gençlik merkezi ile değerlendirme toplantısı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik Merkezleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

KAYSERİ 18.08.2021, 17:35
Gençlik merkezi ile değerlendirme toplantısı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik Merkezleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıya Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Yener, Kayseri Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi Müdürü Rabia Bozkurt, Talas Gençlik Merkezi Müdürü Ali Karagöz ve Gençlik Merkezi Personelleri katıldı.

Toplantıda Gençlik Merkezlerinde yapılan çalışmalar değerlendirilirken yapılacak ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
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