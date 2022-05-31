Gençlik Festivali’nde Erciyes Üniversitesi farkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. tarafından düzenlenen Üniversite Gençlik Spor Festivali 3x3 Basketbol Turnuvasında kürsüde Erciyes Üniversitesi yer aldı. İlk üç sırayı alan Erciyes Üniversitesi takımları önemli bir başarıya imza attı.

Düzenlenen turnuvaya 4 takımla katılan Erciyes Üniversiteli sporcular elde ettikleri bu başarıyla turnuva sonunda ilk 3 dereceyi alarak toplamda 12 bin TL değerinde ödülün sahibi oldu. Takım Antrenörü Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Bu muhteşem turnuvada ilk 3 sırayı alan sporcularımı yürekten kutluyor. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca ödül töreni sırasında sporcularımızın isteklerini kırmayarak 6 bin TL’lik toplam para ödüllerini iki katına çıkaran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.