Gençlerbirliği’ne sürpriz ziyaret
TÜRKİYE KADINLAR BİRİNCİ FUTBOL LİGİ EKİPLERİNDEN KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ’NİN YAPTIĞI SON ANTRENMANDA SÜRPRİZ BİR KONUĞU VARDI. KAYSERİ’YE YENİ ATANAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKÇI, İLK KULÜP ZİYARETİNİ GENÇLERBİRLİĞİ’NE GERÇEKLEŞTİRDİ.
Türkiye Kadınlar Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği’nin yaptığı son antrenmanda sürpriz bir konuğu vardı. Kayseri’ye yeni atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, ilk kulüp ziyaretini Gençlerbirliği’ne gerçekleştirdi.
Murat Eskici’nin İzmir’e tayinin çıkmasından sonra Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Ali İhsan Kabakçı, inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor. Kabakçı’nın son durağı Kayseri Gençlerbirliği Kadın Futbol takımının antrenmanı oldu. Türkiye Birinci Ligi’nde vereceği mücadele için hazırlıklarını sürdüren takımın Argıncık Stadı’nda yaptığı antrenmanı ziyaret eden Ali İhsan Kabakçı, Teknik Direktör Osman Bahadır Kökoğlu’ndan takım ile ilgili bilgiler aldı.
Ziyareti değerlendiren Osman Bayadır Kökoğlu, “Müdürümüzün bizi ziyaret etmesi mutlu etti. Oyuncularımız ile yakından ilgilenerek takımımız hakkında bilgi aldı. Bu ziyaret ile oyuncularımız verecekleri büyük mücadelede yalnız olmadıklarını bir kez daha gördüler. Yeni sezonda bizlere başarılar dileyen Ali İhsan Kabakçı’ya bizlerde yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.
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