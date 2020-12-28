banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
ABD'deki patlamayla bağlantılı kişinin kimliği açıklandı
ABD'deki patlamayla bağlantılı kişinin kimliği açıklandı
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Banka borcu Göcek’in en lüks sitesini satışa çıkarttı
Banka borcu Göcek’in en lüks sitesini satışa çıkarttı

Gençlerbirliği ile Kayserispor 41.kez karşılaşacak

Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig’de 41.kez karşılaşacak.

KAYSERİ 28.12.2020, 08:23
6
Gençlerbirliği ile Kayserispor 41.kez karşılaşacak

Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig’de 41.kez karşılaşacak.

Süper Lig’in 15.haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşacak. 3 puan için sahaya çıkacak olan iki ekip, bugüne kadar Süper Lig’de 40 kez karşılaştı. Bu maçlarda Gençlerbirliği 18 kez, Kayserispor 11 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Başkent ekibi 41 gol atarken Kayserispor ise 51 gol attı.

Ankara’da oynanan 20 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü hakim. Gençlerbirliği 11 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Başkent ekibinin 35 golü bulunurken Kayserispor’un 23 golü oldu. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

2019/2020 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

2017/2018 Kayserispor-Gençlerbirliği 3-2

2017/2018 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-2

2016/2017 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Gençlerbirliği 0-2

2015/2016 Kayserispor-Gençlerbirliği 0-2

2015/2016 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-0

2013/2014 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

2013/2014 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

2012/2013 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

2012/2013 Gençlerbirliği-Kayserispor 4-0

2011/2012 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-3

2011/2012 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-0

2010/2011 Gençlerbirliği-Kayserispor 4-1

2010/2011 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1

2009/2010 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1

2009/2010 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2008/2009 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-4

2008/2009 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3

2007/2008 Kayserispor-Gençlerbirliği 3-0

2007/2008 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

2006/2007 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-2

2006/2007 Kayserispor-Gençlerbirliği 0-0

2005/2006 Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

2005/2006 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

2004/2005 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2004/2005 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-2

1997/1998 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

1997/1998 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

1995/1996 Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

1995/1996 Kayserispor-Gençlerbirliği 2-2

1994/1995 Gençlerbirliği-Kayserispor 3-1

1994/1995 Kayserispor-Gençlerbirliği 3-4

1993/1994 Gençlerbirliği-Kayserispor 4-0

1993/1994 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3

1992/1993 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

1992/1993 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-4

1985/1986 Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

1985/1986 Kayserispor-Gençlerbirliği 1-1
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Kasımpaşa 15 19
12. Konyaspor 13 18
13. Rizespor 13 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Ankaragücü 14 12
18. Denizlispor 14 12
19. Gençlerbirliği 13 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 13 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Everton 15 29
3. Leicester City 15 28
4. M. United 14 27
5. Tottenham 15 26
6. Man City 14 26
7. Aston Villa 13 25
8. Chelsea 15 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Newcastle 14 18
14. Crystal Palace 15 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12