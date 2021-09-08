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Gençler bu mekanlarda buluşacak

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 3 Gençlik Merkezi modern yapısı, içinde sunulan imkanlarla gençlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.

KAYSERİ 08.09.2021, 14:30
Gençler bu mekanlarda buluşacak

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 3 Gençlik Merkezi modern yapısı, içinde sunulan imkanlarla gençlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.


Kayseri, Seyyid Burhaneddin ve Talas Gençlik Merkezleriyle binlerce gence ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, içerisinde kütüphane, oyun alanları, sanatsal faaliyet yerleri gibi birçok modern çalışma ortamıyla gençlere çağdaş bir etkinlik ortamı sunduklarını belirterek “Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik her türlü aktivite yapmaları için Gençlik Merkezlerimizde birçok imkan sunuyoruz. Gençlerimizi bu fırsatları değerlendirmeleri adına Gençlik Merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

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